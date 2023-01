25 Gennaio 2023

La produzione di batterie al litio per le auto elettriche potrebbe essere 100% made in Europe entro il 2027, a patto di sviluppare una filiera industriale più forte e competitiva, in risposta al maxi piano degli Stati Uniti (Inflation Reduction Act) che supporterà le aziende americane con decine di miliardi di $ nei vari settori delle […]

