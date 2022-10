4 Ottobre 2022

Il documento spiega perché non è fattibile né conveniente decarbonizzare su vasta scala le automobili usando carburanti sintetici (e-fuel), derivati da idrogeno: potenziale produttivo basso, costi elevati, scarsa efficienza. Autore: Yoann Gimbert Pagine: 13 Data pubblicazione: ottobre 2022 Il documento è collegato all’articolo: I carburanti sintetici non sono la soluzione per avere auto più pulite […]

