13 Giugno 2022

Una mappa dell’Associazione Europea dei Produttori di Automobili, elaborata con il Fraunhofer Institute, indica ai governi e agli operatori delle infrastrutture, le aree di sosta per iniziare a installare le ricariche pubbliche per i camion elettrici. La mappa dei siti idonei anche per l’Italia.

Autore: Fraunhofer ISI

Data pubblicazione: giugno 2021

Pagine: 33

Il documento è collegato all’articolo: Camion elettrici: ecco dove installare le infrastrutture di ricarica

ACEA_truckstop_report



