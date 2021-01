2 Gennaio 2021

Far circolare in Europa almeno 30 milioni di auto elettriche nel 2030 è uno dei traguardi inseriti dalla Commissione Ue nella nuova strategia europea per la mobilità sostenibile. Si punta a quasi azzerare le emissioni di CO2 dei trasporti a metà secolo, in linea con l’obiettivo di neutralità climatica fissato dal Green Deal.

Titolo: Sustainable and Smart Mobility Strategy –putting European transport on track for the future

Autore: European Commission

Data pubblicazione: dicembre 2020

Pagine: 25

Il documento è collegato all’articolo: La scommessa Ue: trenta milioni di auto elettriche in Europa nel 2030

