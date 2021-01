2 Gennaio 2021

In Italia i sussidi alle fonti fossili e ambientalmente dannosi sono stimabili in 35,7 miliardi di euro, di cui oltre 21,8 miliardi sotto forma diretta e circa 13,8 miliardi in forma indiretta.

Autore: Legambiente

Data pubblicazione: dicembre 2020

Pagine: 45

