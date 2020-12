Titolo: Thermo-environomic assessment of an integrated greenhouse with an adjustable solar photovoltaic blind system

Lo studio ha preso in esame diverse configurazioni di sistemi fotovoltaici, con pannelli regolabili installati un metro sopra la copertura di una serra. Le simulazioni hanno riguardato una serra adibita alla coltivazione delle rose in una regione iraniana (Shiraz) e hanno esaminato l’impatto dei moduli su differenti parametri: ombreggiamento, temperature, consumo elettrico e idrico, emissioni di CO2.

Autori: T. Alinejad, M. Yaghoubi, A. Vadiee

Data pubblicazione: agosto 2020

Pagine: 13

Il documento è collegato all’articolo: Quali sono le migliori configurazioni di pannelli fotovoltaici per le serre agricole?

