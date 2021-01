Titolo: L’energia tra valori individuali e comunitari

L’analisi è stata condotta su un campione di residenti in Lombardia esaminando azioni e interventi messi in atto negli ultimi cinque anni per ridurre la propria bolletta energetica. In particolare, lo studio evidenzia come all’interno di un unico nucleo familiare spesso convivano diverse subculture energetiche, derivanti da variabili come genere, età, tipologia di abitazione e impegno sui temi della sostenibilità.

Autori: P. Inghilleri – coordinatore, M. Boffi, L. Pola, N. Rainisio.

Data di pubblicazione: luglio 2020 (I edizione)

Pagine: 85

