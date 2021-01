Global Energy Perspective 2021

Gli impatti del Covid-19 hanno modificato in modo permanente le curve della domanda di energia. E anche se la domanda è destinata a rimbalzare ai livelli del 2019 in un lasso di tempo compreso fra uno o quattro anni, non ritornerà al percorso di crescita precedente. Gli scenari energetici della società di consulenza McKinsey.

Autore: McKinsey

Data pubblicazione: gennaio 2021

Pagine: 9

Il documento è collegato all’articolo: Domanda energia, livelli pre-Covid forse fra un anno, ma il trend è cambiato per sempre

