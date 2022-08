È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è in vigore da oggi, mercoledì 10 agosto, il decreto Aiuti bis (dl 115/2022) dal titolo “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Il provvedimento era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto; ora passerà al Senato per seguire il suo […]

