Il ministero della Transizione ecologica ha pubblicato la modulistica aggiornata per la presentazione delle istanze di VIA e di Verifica di Assoggettabilità a VIA per adeguarla alle novità introdotte dal cosiddetto decreto Semplificazioni-bis (D.L.77/2021, convertito con L. 108/2021). Elemento di novità della modulistica è la “Lista di controllo” da allegare all’istanza: serve, spiega il MiTe, a […]

Potrebbe interessarti anche: