La Regione ha pubblicato le linee guida per i procedimenti avviati dal 31 luglio scorso.

La Regione Toscana ha pubblicato le linee guida per fare richiesta di VIA postuma, ovvero per avviare le pratiche di Valutazione di impatto ambientale in caso di rinnovo di autorizzazione o concessione di attività per le quali, all’epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna VIA. Il documento – si spiega nel testo, allegato in […]

Potrebbe interessarti anche: