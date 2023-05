La Presidenza del Consiglio non può negare la Valutazione di impatto ambientale per progetti di fonti rinnovabili in aree compatibili ex lege e non vincolate, e deve tenere conto dell’interesse pubblico che le Fer presentano. Queste le motivazioni con cui, con sentenza 5019/2023, il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento del provvedimento di diniego di […]

