Dal ministero della Transizione ecologica è arrivato il via libera (decreto allegato in basso) alla disciplina del capacity market per il 2024-2025. In particolare, il MiTE ha deciso di escludere l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) dalle autorizzazioni necessarie a partecipare alle aste per nuova capacità, perché questa previsione (neretti nostri) “amplia la partecipazione di tutte le […]

Potrebbe interessarti anche: