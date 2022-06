La Commissione europea ha approvato in via definitiva, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato, il tetto ai prezzi del gas in Spagna e Portogallo, che scatterà tra pochi giorni (il 14 giugno) e durerà fino al 31 maggio 2023. Si tratta, spiega una nota di Bruxelles, di una misura temporanea del valore […]

Potrebbe interessarti anche: