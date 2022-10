La Conferenza unificata,nella seduta del 12 ottobre, ha dato via libera alle nuove linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi che riguardano le reti di distribuzione elettrica. Si tratta del parere sullo schema di decreto MiTE/Mic in attuazione dell’art. 61 della legge Semplificazioni 120/2020 che punta a migliorare la rete elettrica esistente di […]

Potrebbe interessarti anche: