La Commissione europea approva il meccanismo di regolazione della capacità del mercato elettrico, giudicandolo conforme alle norme Ue sugli aiuti di Stato e accentando i limiti di emissione di CO2 per la partecipazione degli impianti alle aste.

La Commissione europea, dopo al decreto Fer 1, ha dato il via libera anche al capacity market, il meccanismo di regolazione della capacità del mercato elettrico in Italia, non ancora attuato nel nostro paese, giudicandolo conforme alle norme Ue sugli aiuti di Stato. Inoltre, secondo la Commissione l’Italia aveva individuato e quantificato chiaramente i rischi […]

Potrebbe interessarti anche: