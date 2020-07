Si è conclusa da poco la conferenza stampa con cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato il nuovo decreto Semplificazioni. Il provvedimento è stato approvato “salvo intese” la scorsa notte dal Consiglio dei ministri: il testo (in allegato in basso quello entrato in Cdm) dunque probabilmente subirà degli aggiustamenti. Servirà “qualche giorno” – […]

Potrebbe interessarti anche: