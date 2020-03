La Regione Lombardia ha aggiornato e pubblicato sul BURL del 27 marzo 2020 le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento (PAUR), nonché di verifica di assoggettabilità a VIA. Le nuove disposizioni – si legge nel testo allegato in basso – si […]

