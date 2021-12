La Regione Veneto ha aperto nuovi bandi per assegnare le risorse del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 alle aziende agricole, anche per interventi di efficienza energetica e fonti rinnovabili. I bandi “Investimenti aziendali in agricoltura” e “Pacchetto giovani – investimenti aziendali” mirano a favorire l’approvvigionamento di energia per autoconsumo con il duplice scopo di incrementare […]

Potrebbe interessarti anche: