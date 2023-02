A partire da domani, 16 febbraio, sarà aperto il bando della Regione Veneto che assegna contributi alle imprese femminili anche per realizzare impianti di energia rinnovabile. Con il bando (allegato in fondo) sono stati messi a disposizione 2,3 milioni di euro per sostenere piccole e medie imprese a prevalente partecipazione femminile – nei settori di […]

