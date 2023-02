La Regione Veneto assegna contributi alle aziende agricole per migliorare l’efficienza energetica e produrre energia da fonti rinnovabili. Il bando (allegato in basso) rientra tra gli interventi del PSR 2014-2020 – 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola” e si articola in due focus area. La prima, “Focus area 2A”, […]

