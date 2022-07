La Regione Veneto assegna contributi a imprese e gestori di aree forestali per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di biomassa forestale a fini energetici. Il bando (allegato in basso) rientra nell’intervento 8.6.1 “Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali (Focus Area 5C)” del PSR Veneto 2014-2020 e dispone di 2,2 milioni […]

