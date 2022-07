La Regione Veneto ha pubblicato due bandi per l’efficientamento energetico e l’uso di energia da fonti rinnovabili, uno per le imprese artigiane e l’altro per i distretti del commercio. Il primo bando “Veneto Artigiano 2022” (allegato in basso) dispone di 5 milioni di euro a sostegno delle imprese artigiane che vogliono realizzare anche impianti di energia a fonti rinnovabili (fotovoltaico, […]

