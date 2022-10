La Regione del Veneto ha adottato il Documento Preliminare del Nuovo Piano Energetico Regionale (PER). I documenti (allegati in basso) presentati dalla Regione, con la DGR n.1175 del 27 settembre 2022, sono: il Documento Preliminare del Nuovo Piano Energetico Regionale (PER) il relativo Rapporto Ambientale preliminare la lista dei soggetti competenti in materia ambientale, ai fini dell’espletamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). […]

Potrebbe interessarti anche: