Quando si parla di solare a concentrazione il pensiero va quasi inevitabilmente a impianti di grande taglia, magari localizzati in siti desertici o, comunque, caratterizzati da una elevatissima radiazione solare diretta, destinati a produrre energia elettrica tramite il raggiungimento di temperature molto elevate, proprio come accade in una centrale termoelettrica tradizionale. Negli ultimi anni, tuttavia, […]

Potrebbe interessarti anche: