La nuova legge regionale.

La Regione Marche ha aggiornato le “Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”, adeguando le norme regionali a quelle statali ed europee. In particolare – si legge nel testo allegato in basso – la nuova legge regionale: disciplina l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di Valutazione di impatto […]

