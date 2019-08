La presentazione delle offerte è consentita dalle 10 alle 12 del 28 agosto 2019.

Con riferimento alla procedura per l’approvvigionamento a termine di risorse di dispacciamento fornite dalle UVAM, Terna comunica, con una nota sul proprio sito, che per l’assegnazione per il mese di settembre 2019 il quantitativo di risorse disponibile è pari a 189 MW per l’Area di Assegnazione A e a 62,3 MW per l’Area di Assegnazione […]

Potrebbe interessarti anche: