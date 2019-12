Il quantitativo approvvigionabile attraverso l’asta è di 1000 MW. Richieste di partecipazione entro il 16 dicembre e offerte entro il 19 dicembre.

Terna ha pubblicato sul proprio sito la procedura di approvvigionamento a termine di risorse di dispacciamento fornite tramite Unità Virtuali Abilitate Miste (UVAM) per l’anno 2020. Il quantitativo approvvigionabile attraverso l’asta per il prodotto annuale e le successive aste per i prodotti infrannuali e mensili – si legge nella nota – è pari a 1000 […]

