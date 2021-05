Terna ha pubblicato i quantitativi per l’approvvigionamento a termine di risorse di dispacciamento tramite Uvam per i prodotti mensili per giugno 2021. Entro oggi, 24 maggio alle 15, è possibile inviare la richiesta di partecipazione tramite pec all’indirizzo regolatorio@pec.terna.it. L’asta si svolgerà il 27 maggio e nello stesso giorno verranno pubblicati gli esiti. Le richieste […]

