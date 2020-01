La presentazione delle offerte sarà consentita dalle 10 alle 12 del 30 gennaio 2020.

Terna ha pubblicato sul proprio sito il quantitativo approvvigionabile attraverso l’asta per il prodotto mensile di febbraio 2020, pari a 8,6 MW per l’Area di Assegnazione B. L’asta, chiarisce il gestore di rete, è riferita alla procedura per l’approvvigionamento a termine di risorse di dispacciamento fornite dalle UVAM, pubblicata lo scorso 10 dicembre. Le richieste […]

