Per l’approvvigionamento a termine di risorse di dispacciamento fornite dalle Uvam per il mese di febbraio 2023, Terna ha assegnato nel complesso 261,6 MW per i prodotti pomeridiano, serale 1 e serale 2. Nel dettaglio, per il prodotto pomeridiano sono stati assegnati 90,9 MW, di cui 78,7 in area di assegnazione A con un prezzo […]

Potrebbe interessarti anche: