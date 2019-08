A Edelweiss (32 MW) e Acea (13 MW) le quote maggiori per le aree di assegnazioni A e B.

Nell’ambito dell’avviso per la “Procedura di approvvigionamento a termine di risorse di dispacciamento fornite dalle UVAM”, sono stati complessivamente assegnati 133,9 MW per il mese di settembre 2019 così ripartiti: 115,1 MW nell’Area di Assegnazione A 18,8 MW nell’Area di Assegnazione B Lo rende noto Terna con una nota sul proprio sito. Per l’area di […]

