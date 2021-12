Terna ha pubblicato la procedura di approvvigionamento a termine di risorse di dispacciamento fornite tramite di Unità Virtuali Abilitate Miste (Uvam) valida per l’anno 2022. Per l’anno in arrivo sono disponibili 700 MW così suddivisi: 140 MW per il prodotto pomeridiano, 280 MW per il prodotto serale 1 e ulteriori 280 MW per il prodotto […]

