Sono stati assegnati solo 185,8 MW rispetto ai 300 a disposizione per la procedura di approvvigionamento a termine di risorse di dispacciamento fornite dalle Uvam (Unità Virtuali Abilitate Miste) per il mese di agosto 2022. In particolare, per il prodotto pomeridiano sono stati assegnati 48 MW in Area A, di cui 45,5 ad Edelweiss Energia, […]

