Decarbonizzare, decentralizzare, digitalizzare: il futuro dell’energia per le utility italiane si riassume nelle tre “D” citate da Arthur D. Little nella nuova edizione del suo “Utilities Flash Report”. Il rapporto analizza le tendenze dei mercati energetici e le sue implicazioni per le strategie delle società del settore, stimando in 150 miliardi di euro gli investimenti […]

