L’Inflation Reduction Act, la manovra con grosse novità per clima ed energia approvata dagli Usa nelle settimane scorse, aumenterà del 40% la potenza solare ed eolica installata nel paese entro il 2030, con una capacità extra di 155 GW che dovrebbe entrare in funzione questo decennio. La previsione è di Rystad Energy. Come abbiamo scritto, […]

Potrebbe interessarti anche: