Rafforzare le tutele per i consumatori vulnerabili, accompagnare lo sviluppo delle infrastrutture per il gas rinnovabile, valutare un rafforzamento della separazione dei Dso, sostenere le fonti rinnovabili nel percorso di crescente elettrificazione del mix energetico. Sono tra i temi più importanti affrontati dalla Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente nel quadro strategico 2022-2025 […]

Potrebbe interessarti anche: