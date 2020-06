Fare impianti a energie rinnovabili implica un pesante fardello di responsabilità. Mentre per decenni si sono costruite caterve di centrali a carbone o petrolio o gas, senza badare minimamente al loro impatto ambientale, le rinnovabili, che sono nate per abbattere quell’impatto, sono invece tenute sotto la lente di ingrandimento per vedere quanto rispettino l’impegno. E […]

Potrebbe interessarti anche: