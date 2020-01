Lo studio arriva dall’istituto tecnologico di Pechino e prevede l’utilizzo dell’approccio “Best-Worst” per la selezione dei differenti criteri tecnici e ambientali.

Scegliere il sito più adatto per installare un parco fotovoltaico a terra è un passo di fondamentale importanza, per chi vuole investire in questa fonte rinnovabile: come si fa a individuare i luoghi migliori? Una nuova ricerca, condotta dall’istituto tecnologico di Pechino (BIT: Beijing Institute of Technology), ha proposto un metodo di selezione basato su […]

