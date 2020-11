Il mercato elettrico italiano già da anni si sta dimostrando obsoleto rispetto al cambiamento in atto nel sistema energetico e al ruolo crescente delle rinnovabili non programmabili. Il recepimento della normativa europea del Clean Energy Package ci dà l’occasione di ridisegnarlo, ma gli aspetti da definire restano molti, come anche le criticità da superare. Se […]

