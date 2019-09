Collettori economici e capaci di fornire calore oltre i 200 °C.

Dai laboratori dell’MIT arriva un materiale di nuova concezione, trasparente, economico, ma capace di immagazzinare il calore del sole con prestazioni altissime e che potrebbe avere interessanti applicazioni nel solare termico, anche a media temperatura. Genera infatti temperature molto più elevate rispetto ai tradizionali collettori solari: abbastanza alte per essere usate non solo per il […]

Potrebbe interessarti anche: