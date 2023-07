La Regione Umbria ha aperto una manifestazione di interesse per la realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. L’avviso di manifestazione di interesse (allegato in fondo) permetterà di fare una quantificazione economica dei soggetti disposti a investire nelle aree industriali dismesse nel territorio regionale. Possono inviare l’intenzione a partecipare, le imprese […]

