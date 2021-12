Stanno per arrivare nuovi incentivi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale nel settore del turismo. Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha firmato il decreto (per il quale è in corso di acquisizione la firma del ministro delle Finanze) che definisce requisiti, criteri e condizioni per erogare i contributi con cui […]

Potrebbe interessarti anche: