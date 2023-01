Il ministero tunisino dell’Energia, delle miniere e delle fonti rinnovabili ha lanciato tre nuove gare per un contingente complessivo di 1,6 GW di potenza da rinnovabili: 1.000 MW da fotovoltaico e 600 MW da eolico (in basso il link agli avvisi ufficiali). La prima asta ha per oggetto otto parchi FV da 100 MW ciascuno. […]

Potrebbe interessarti anche: