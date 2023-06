La Provincia Autonoma di Trento assegna contributi per l’avviamento di start up innovative sui temi della Strategia provinciale di Specializzazione Intelligente, tra le quali le risorse energetiche. Il bando (allegato in fondo) mette a disposizione di piccole e micro imprese un budget di 3 milioni di euro, finanziato dal programma operativo FESR 2021-2027. Per accedere al contributo […]

