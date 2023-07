La nuova direttiva europea sulle rinnovabili, ormai alle battute finali, porterà un ulteriore vantaggio per le Fer e per la mobilità elettrica. Come chiarito dal ministero dei Trasporti nel question time di martedì 4 luglio alla nona commissione della Camera, infatti, “all’atto del recepimento della citata direttiva Red 3, che espressamente lo prevede, sarà possibile […]

Potrebbe interessarti anche: