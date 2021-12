La Regione Emilia-Romagna stanzia contributi per le associazioni di cooperative maggiormente rappresentative nel territorio regionale, per l’elaborazione e la presentazione di proposte progettuali inerenti ai Programmi integrati previsti al c. 2 dell’art.7 della L.R. n. 6/2006. Sono ammissibili al contributo le proposte progettuali relative a 4 aree prioritarie: innovazione e digitalizzazione delle imprese cooperative; transizione ecologica ed energetica; innovazione sociale e cooperative di comunità; competenze […]

