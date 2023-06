La Commissione Europea ha pubblicato il secondo bando per Azioni Innovative nell’ambito della European Urban Initiative (EUI-IA), che sostiene lo sviluppo urbano sostenibile. Il bando (allegato in basso nella versione italiana) finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), mette a disposizione circa 120 milioni di euro, da destinare a progetti per lo sviluppo e la sperimentazione […]

