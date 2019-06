Una sintesi delle modifiche apportate e il documento, in vigore dal 26 giugno scorso.

È entrata in vigore il 26 giugno scorso, dopo la pubblicazione della DGR 273/2019/R/EFR dell‘Arera, la nuova versione del Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica, modificato dal GME, per “dare attuazione a quanto disposto al punto 4 della Deliberazione 209/2019/R/EFR”. In particolare, spiega una nota del Gestore dei mercati […]

