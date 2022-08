La Regione Toscana assegna premi e contributi a fondo perduto ai giovani agricoltori che investono anche per l’efficienza energetica e le rinnovabili in azienda. Il bando (allegato in basso), che aprirà il prossimo 30 settembre, ha una dotazione finanziaria complessiva di 10,9 milioni di euro per sostenere l’avviamento dell’impresa agricola da parte dei giovani attraverso un […]

